Мужчина умер в очереди к врачу в поликлинике в Подольске

В Московской области в пятницу пожилой мужчина умер в коридоре поликлиники в Подольске. По словам очевидцев, пенсионер ждал приема терапевта.

Инцидент произошёл в учреждении по адресу улица Кирова, 27, передала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидца происшествия. По словам свидетелей, мужчина сидел и неожиданно упал. Пациенты позвали врачей. Медики посмотрели, накрыли тело. Тело лежало в коридоре поликлиники около часа. Информатор уточнил, что скончался в поликлинике пожилой мужчина.