На Лене 25-тонный трактор провалился под лед при попытке достать бензовоз

15 января вечером при очередной попытке организовать эвакуацию затонувших бензовоза и автокрана из-подо льда на Лене возле села Кривая Лука Иркутской области провалился под лед 25-тонный трактор.

"В очередной раз был нарушен запрет выезда на лёд водоёма, а местные власти просто напросто проигнорировали наши рекомендации об усилении борьбы с нелегальными ледовыми переправами, которые всегда представляют опасность для жизни человека", — подчеркнул главный госинспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, сообщает "Сибирские новости".

Это уже второе за сутки происшествие на Лене в Киренском районе - в районе населенного пункта Ичера провалился под лед при попытке пересечь реку трактор ДТ-75, принадлежащий местному фермерскому хозяйству. По предварительной информации, водитель погиб.

Напомним, что в ночь с 10 на 11 января при попытке пересечь реку вне ледовой переправы, под лед провалились бензовоз с 20-ю тоннами нефтепродуктов и автокран. Принадлежность автомобилей к какой-либо организации пока устанавливается. Обошлось без жертв, но произошел розлив нефтепродукта. Общая площадь нефтяного пятна, образовавшегося после провала большегрузов, составила 575 кв. метров.