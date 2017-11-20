Девочке, выжившей после крушения самолета в Хабаровском крае, сделали операцию
20 ноября 2017, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
Рано утром в понедельник, 20 ноября, врачи прооперировали девочку, которая выжила в ходе крушения самолета в Хабаровском крае.
Данную информацию сегодня предоставил официальный представитель правительства региона, который отметил, что ребенок был доставлен в краевую детскую больницу с переломом ноги, а также сотрясением головного мозга. Врачи, как уточняет РИА "Новости", решили провести вмешательство в связи с переломом.
Напомним, крушение воздушного судна L-410 случилось днем 15 ноября 2017 года, когда оно заходило на посадку в поселке Нелькан. Погибли шесть человек, выжить удалось маленькой девочке.