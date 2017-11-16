Педагога, спасшую девочку при авиакатастрофе в Хабаровском крае, могут наградить

Педагога, которая закрыла своим телом девочку и спасла ее в ходе крушения самолета L-410 в Хабаровском крае, могут наградить посмертно.

Соответствующее предложение выдвинули жители поселка Нелькан, уточил зампред регионального правительства Сергей Ивашкин. Как отмечает РИА "Новости", местные жители уверяют, что Ольга Лапоникова, которая являлась педагогом-психологом одной из школ, ценой своей жизни спасла ребенка.

Напомним накануне, самолет L-410, следовавший в Нелькан из Хабаровска, потерпел крушение при заходе на посадку. Шесть человек погибли, выжила одна девочка, которая была экстренно госпитализирована в местное медицинское учреждение.