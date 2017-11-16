В Хабаровск доставили девочку, выжившую в ходе крушения самолета L-410

Из Нелькана в Хабаровск в четверг, 16 ноября, была доставлена девочка, выжившая в ходе крушения самолета L-410.

Согласно последней информации, ребенка уже ожидают врачи сразу в двух медицинских учреждениях. Во второй краевой больнице специалисты подтвердят или опровергнут ранее поставленный пострадавшей диагноз "черепно-мозговая травма", а в детской краевой больнице выжившей пассажирке будут лечить перелом, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне самолет L-410 при заходе на посадку в Нелькане потерпел крушение. Из семи пассажиров воздушного судна выжила только девочка 3,5 лет – ее своим телом закрыла педагог, которую могут наградить посмертно.