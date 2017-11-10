Опознание тел погибших в ходе обрушения дома началось в Ижевске

Утром в пятницу в Ижевске началась процедура опознания тел погибших в ходе частичного обрушения жилого дома. Представитель Минздрава Удмуртии подчеркнул, что с родственниками покойных работают психологи.

Граждане уже прибыли в бюро судебно-медицинских экспертиз, где началась процедура опознания. На месте дежурят также бригады "скорой помощи", передает РИА "Новости".

Напомним, восемь квартир были полностью разрушены накануне при обрушении части жилого дома в Ижевске. В результате погибли не менее шести человек, в частности двое детей.