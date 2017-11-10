Подробности о погибших и пострадавших при обрушении дома в Ижевске

Минздрав Удмуртии подтвердил сообщения СМИ о гибели шестерых человек, погибших в результате взрыва бытового газа и обрушения квартир в жилом доме в Ижевске. Замглавы ведомства Татьяна Демина уточнила, что среди погибших - дети, мужчины и женщины среднего возраста.

Шестой погибшей оказалась женщина. Она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и ночью умерла в больнице.

Источник о оперативном штабе сообщил о двоих погибших детях, передает ТАСС.

Все пострадавшие с места происшествия были доставлены в первую республиканскую клиническую больницу. В больнице находится один человек - девочка, - уточнило ИА "Удмуртия". У нее легкие травмы, жизни ничего не угрожает. Ранее были госпитализированы двое подростков. После оказания им медпомощи, ребят выписали. Более 200 человек были спасены.

По словам Деминой, на месте обрушившегося дома продолжают работать бригады "скорой помощи", в том числе реанимобили, бригады психологов и психотерапевтов. Медработники круглосуточно могут оказать медицинскую помощь.

После обрушения дома остается неизвестной судьба двоих человек.

МЧС России направило два мобильных диагностических комплекса для обследования частично обрушившегося дома. Из Нижнего Новгорода "Струну" доставляют автотранспортом, а из Москвы - спецрейсом МЧС. Удмуртским спасателям помогают коллеги из разных регионов. По данным регионального ГУ МЧС, всего на место происшествия прибыли группировки спасателей из Казани, Набережных Челнов, Уфы и Красноярска.

Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работ по ликвидации последствий ЧП.