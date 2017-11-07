Аноним сообщил о бомбе, заложенной в жилом доме на северо-востоке Москвы

Во вторник, 7 ноября, в московскую полицию обратился аноним, который сообщил о бомбе, заложенной в жилом-доме на северо-востоке города. Данную информацию сегодня предоставил источник в правоохранительных органах.

Согласно последним данным Агентства городских новостей "Москва", якобы взрыв может произойти в доме номер 5 на улице Палехской. К настоящему моменту об этом оповещены все экстренные службы города.

На место инцидента отправились сотрудники полиции, которые проведут тщательный осмотр здания. Решается вопрос об эвакуации людей.