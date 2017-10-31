Пьяного актера Балуева сняли с рейса в Калининграде

Находившегося в состоянии алкогольного опьянения актера Александра Балуева сняли с рейса в калининградском аэропорту. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили СМИ.

Как рассказал порталу Life источник, артист прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания вылета. Вскоре после этого к Балуеву подошли полицейские и после короткой беседы вывели его из помещения. Известно, что актер намеревался лететь в Москву.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали о другом инциденте, связанном с гражданской авиацией. В Одессе сегодня вечером экстренно приземлился воздушный лайнер, направлявшийся из Москвы в Турцию.