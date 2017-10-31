Летевший из Москвы лайнер экстренно сел в Одессе
31 октября 2017, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Одессе некоторое время назад экстренно приземлился самолет, направлявшийся из Москвы в Турцию.
Детали происшествия стали известны РИА Новости. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении агентства, лайнер сел в одесском аэропорту из-за бесхозной сумки, обнаруженной на борту.
Сумка была обследована украинскими правоохранителями. Ничего подозрительного в ней не нашли.
Ранее «Аргументы недели» писали об инциденте, произошедшем на борту Airbus, который летел из Москвы в Кишинев. Одному из пассажиров воздушного судна внезапно стало плохо, в результате экипаж принял решение вернуться в столичный аэропорт.