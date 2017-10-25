У Джигарханяна украли паспорт в его театре

Знаменитый российский актер и режиссер Армен Джигарханян заявил, что в период с 1 по 10 октября неизвестный злоумышленник украл у него паспорт в здании театра под его руководством на юго-западе столицы.

Как сообщает сегодня источник в правоохранительных органах столицы, накануне Джигарханян обратился в полицию с заявлением о похищении документа, удостоверяющего личность. Согласно информации Агентства городских новостей "Москва", по факту кражи паспорта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ "Похищение или повреждение документов".

Напомним, ранее ведущий телепередачи "Прямой эфир" Андрей Малахов заявил, что Армен Джигарханян завещал все свое имущество 38-летней супруге. Интересно, что оригинал завещания артиста исчез из дома.