Следствие выяснило, как в пробу крови погибшего мальчика попал алкоголь

Комплексная судебная экспертиза не нашла алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение врачу ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаилу Клейменову в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Действия судмедэксперта по делу о ДТП в Балашихе привели к загрязнению крови спиртом, поэтому в образце и были обнаружены 2,7 промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что инспектор ДПС Артем Зибницкий, оформлявший смертельное ДТП в Балашихе, где автоледи Ольга Алисова сбила 6-летнего Алешу Шимко, рассказал в суде, как свидетели хотели устроить самосуд над виновницей наезда.