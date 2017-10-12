Посольство РФ в Доминикане разыскивает родственников погибшей россиянки

Посольство РФ в Доминикане разыскивает родственников трагически погибшей на трассе по пути в аэропорт россиянки. Представитель дипмиссии Зураб Перадзе сообщил, что на данный момент с семьей туристки не удалось установить связь.

Представители посольства РФ в Доминикане связались с прокуратурой и рассчитывают на помощь правоохранителей в поисках родственников, которые могут проживать в Челябинской области, - сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, родственники погибшей могут проживать в Златоусте. У женщины остался сын, мать, сестра и племянник.

Одна из подруг сестры погибшей рассказала, что у Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и 80-летняя мать, - сообщает РИА Новости. Ее сестра воспитывает своего ребенка и сына Натальи.

35-летняя россиянка высунула из автомобиля, который ехал на высокой скорости, и ударилась головой о столб.