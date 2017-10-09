На уроках физической культуры в российских школах в прошлом учебном году погибли 211 детей. Такую статистику в понедельник озвучила глава Минобрнауки.

Заявление Ольги Васильевой процитировал ТАСС. Васильева считает, что на показатели детской смертности повлияла политика защиты персональных данных. По словам министра, в настоящее время в школах нет медицинских карт, поэтому там ничего не знают о болезнях учеников.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что Васильева обнаружила коррупционную составляющую в ходе проведения школьных предметных олимпиад. Об этом она заявила на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.