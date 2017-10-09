Васильева рассказала о 200 погибших детях на уроках физкультуры в прошлом году
9 октября 2017, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
На уроках физической культуры в российских школах в прошлом учебном году погибли 211 детей. Такую статистику в понедельник озвучила глава Минобрнауки.
Заявление Ольги Васильевой процитировал ТАСС. Васильева считает, что на показатели детской смертности повлияла политика защиты персональных данных. По словам министра, в настоящее время в школах нет медицинских карт, поэтому там ничего не знают о болезнях учеников.
Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что Васильева обнаружила коррупционную составляющую в ходе проведения школьных предметных олимпиад. Об этом она заявила на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.