В Минобрнауки высказались о коррупции в рамках проведения школьных олимпиад

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в ходе проведения школьных олимпиад зафиксирована коррупционная составляющая.

Об этом министр сообщила на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, отметив, что часть учеников, которые участвовали в олимпиадах, не смогла преодолеть даже нижний порог ЕГЭ по тем же предметам, передает РИА "Новости".

Ранее глава Минобрнауки уточняла, что примерно 40 процентов призеров олимпиад не могут набрать по профильному предмету в рамках Единого госэкзамена даже 60 баллов.