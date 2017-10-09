В Минобрнауки высказались о коррупции в рамках проведения школьных олимпиад
9 октября 2017, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в ходе проведения школьных олимпиад зафиксирована коррупционная составляющая.
Об этом министр сообщила на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, отметив, что часть учеников, которые участвовали в олимпиадах, не смогла преодолеть даже нижний порог ЕГЭ по тем же предметам, передает РИА "Новости".
Ранее глава Минобрнауки уточняла, что примерно 40 процентов призеров олимпиад не могут набрать по профильному предмету в рамках Единого госэкзамена даже 60 баллов.