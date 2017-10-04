Россияне, якобы попавшие в плен ИГ в Сирии, опознаны

Члены домодедовского отделения организации "Боевое братство" признало своего соратника – жителя Подмосковья Григория Цурканова, который снят на видео и якобы захвачен в плен террористами "Исламского государства" в Сирии. (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России) .

Цурканов состоял в организации "Боевое братство", он участвовал в боевых действиях в Сирии и Югославии, - сообщает "Новая газета". Второй мужчина, представившийся в видеозаписи Романом Заболотным, уроженцем поселка в Ростовской области, состоял в обществе "Всевеликое войско донское", В организации подтвердили –, что Заболотный - есаул местной казачьей дружины.

Минобороны опровергло информацию о пленении российских военнослужащих боевиками ИГ в Сирии. По данным ведомства, никто из военнослужащих в плен не попал.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве озабочены судьбой этих граждан, российские спецслужбы занимаются вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах.

Песков подчеркнул, что сообщения СМИ об опознании одного из пленных как россиянина-казака пока не являются официальными.