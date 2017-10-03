ИГ опубликовало видео с захваченными в плен россиянами

Связанное с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) информагентство Amaq опубликовало видеозапись, как утверждается, с двумя захваченными в плен россиянами.

На записи один из предполагаемых "российских военных" называет своё имя и имя второго захваченного - Роман Васильевич Заболотный и Григорий Михайлович Сурканов. На лицах мужчин видны синяки и ссадины.

Боевики ИГ сообщили о захвате двух военнослужащих из России 28 сентября. Согласно заявлению террористов, те попали в плен в ходе операции под Дейр-эз-Зором. Министерство обороны России, однако, заявило, что эта информация не соответствует действительности.