Песков: в Москве озабочены судьбой пленников в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о гражданах, захваченных в плен боевиками "Исламского государства", среди пленников якобы есть россияне.

Террористическая организация ИГ в России запрещена. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве озабочены судьбой этих граждан, российские спецслужбы занимаются вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах.

Песков подчеркнул, что сообщения СМИ об опознании одного из пленных как россиянина-казака пока не являются официальными. "Соответствующие российские службы, конечно же, будут использовать все возможности для установления захваченных в плен боевиками ИГ гражданства", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне западные СМИ опубликовали видео ИГ с двумя якобы захваченными в плен россиянами. Минобороны опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.