Прощание с Зурабом Соткилавой состоится в Большом театре

Прощание с оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой пройдет в Москве в Большом театре в среду, 20 сентября. Похоронят артиста, как он завещал, в Грузии.

Солист Большого театра Зураб Соткилава скончался на 81-м году жизни в понедельник, 18 сентября, в Москве. "У Зураба Лаврентьевича была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", — сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Соткилава два года назад проходил курс химиотерапии в России и перенес операцию в немецкой клинике.

Артиста сегодня вспоминают коллеги. Певица Тамара Гвердцители назвала Зураба Соткилаву "человеком-явлением, одним из выдающихся людей XX века", - передает РБК. "Было ощущение, что он будет петь всегда и его голос будет нашу жизнь делать красивее и осмысленнее", — сказала Гвердцители.

Иосиф Кобзон считает, что Зураб Соткилава был "выдающимся певцом, прекрасным другом и великолепным человеком". Кобзон предполагал, что друг выступит на его юбилее. "Очень жаль, потому что он был очень ярким певцом в Большом театре, таких больше нет. Замечательный семьянин, прекрасная супруга, две дочери — все его любили", — рассказал Кобзон.

Зураб Лаврентьевич Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме (Абхазия).