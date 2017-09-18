Оперный певец Зураб Соткилава умер сегодня в Москве

Народный артист СССР, оперный певец, солист Большого театра России Зураб Соткилава умер в понедельник, 18 сентября, в Москве. О кончине Соткилавы сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Артист скончался в возрасте 80 лет.

"Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", - сказал Урин. О времени и дате прощания и похорон появится дополнительная информация.

Зураб Лаврентьевич Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме (Абхазия). Его отец, Лаврентий Соткилава, был историком, мать, Ксения Карчава, работала врачом.

В юности Зураб Соткилава серьезно увлекался футболом и музыкой. Он играл в футбол, а перерыве между тренировками брал уроки пения у профессора тбилисской консерватории Николая Бокучавы.

После окончания горного факультета Грузинского политехнического института (ныне Грузинский технический университет), Соткилава был принят в Тбилисскую государственную консерваторию имени В. Сараджишвили. В 1965 году Соткилава окончил Тбилисскую консерваторию, - сообщается на сайте РИА Новости.

После окончания консерватории он был принят в Тбилисский театр оперы и балета имени З. Палиашвили.

Соткилава стажировался в театре "Ла Скала".

В 1973 году Соткилава дебютировал в Большом театре в партии Хозе в опере "Кармен".

В 1974 году певец был приглашен в оперную труппу Большого театра.

В Большом в разные годы он исполнял партии Манрико в опере "Трубадур", Радамеса в "Аиде", Ричарда в "Бале-маскараде", Измаила в "Набукко" и Отелло в одноименной опере Джузеппе Верди, Марио Каварадосси в "Тоске" Джакомо Пуччини, Туридду в "Сельской чести" Пьетро Масканьи. В репертуаре певца российские оперы "Иоланта" Петра Чайковского, "Садко" Николая Римского-Корсакова, "Борис Годунов" и "Хованщина" Модеста Мусоргского. Зураб Соткилава был первым исполнителем партий барона Каллоандро в "Прекрасной мельничихе" Джованни Паизиелло и Арзакана в "Похищении луны" Отара Тактакишвили.

В 1995 году певец участвовал в премьере первой в истории Большого театра постановки оперы "Хованщина" в редакции Дмитрия Шостаковича, исполнив партию Голицына. Также исполнил эту партию в постановке "Хованщины" в Большом театре в 2002 году.