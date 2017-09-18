Зураб Соткилава пожелал быть похороненным не в России

Легендарный оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава будет похоронен на своей родине, в Грузии.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что такова была воля артиста. Он также добавил, что о дне прощания пока не сообщается, поскольку переговоров с родственниками певца пока не было, передает в понедельник, 18 сентября, ТАСС.

Напомним, что Зураб Соткилава скончался сегодня в Москве в возрасте 80 лет после длительной болезни, с которой он боролся до конца.