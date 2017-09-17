Пострадавшую в ДТП олимпийскую чемпионку Медведцеву прооперировали

Ольге Медведцевой сделали операцию после ДТП под Красноярском. По прогнозам медиков, биатлонистка отправится домой через несколько дней, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения края.

Зоя Масленникова назвала операцию "незначительной".

Российские спортсменки-биатлонистки — Ольга Медведцева, Ольга Вилухина, Светлана Слепцова — попали в аварию на трассе Бородино-Красноярск. Двукратная олимпийская чемпионка Медведцева получила черепно-мозговую травму.