Автомобиль c российскими биатлонистками попал в ДТП

Российские спортсменки-биатлонистки — Ольга Медведцева, Ольга Вилухина, Светлана Слепцова — попали в аварию на трассе Бородино-Красноярск. Двукратная олимпийская чемпионка Медведцева получила черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, от автомобиля, ехавшего навстречу, в машину спортсменок прилетел болт, который пробил стекло и попал в висок Медведцевой, которая находилась за рулем. Автомобиль после этого вылетел в кювет.

Медведцевой придется провести несколько дней в больнице. Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Светлана Слепцова и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Ольга Вилухина не пострадали.