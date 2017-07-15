Названы возможные версии резни в египетской Хургаде

Россиянка была ранена 14 июля во время нападения 28-летнего Абделя Рахман Шаабана на отель в курортном египетском городе Хургада. Двух женщин - туристок - злоумышленник убил.

Египетские СМИ пишут, что нападавший может принадлежать террористической организации "Исламское государство", запрещенной не только в России, но и во многих странах мира.

Со ссылкой на источник в органах безопасности Египта одно из местных изданий утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ и на допросе заявил, что "жил по законам шариата".

Другой египетский интернет-ресурс информирует, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры. Якобы конфликт произошел между двумя женщинами — из Египта и Украины, муж египтянки напал с ножом на украинку и ее знакомых.

Третья версия - нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал, - передает РИА Новости.

Официальные египетские власти свою версию трагедии пока не озвучили. Преступник был задержан, он дает показания.

Злоумышленник нанес женщинам ножевые ранения. В госпитале скончались две туристки из Германии. Пострадали туристки из Чехии, Германии и России.

Россия после авиакатастрофы на Синае полеты в Египет не возобновила.