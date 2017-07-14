Житель Саратова пытался пересечь Керченский пролив на плоту из бутылок

Житель Саратова пытался пересечь Керченский пролив на плоту, изготовленном из пластиковых бутылок и деревянных досок.

Российские пограничники задержали 53-летнего мужчину, путешествующего нестандартным способом. "Моряк" был замечен на удалении одной мили от берега. Впоследствии выяснилось, что еще пять лет назад житель Саратова решил стать свободным путешественником и объездить всю Россию.

Как уточняет ТАСС, мужчина проложил маршрут в Крым из Саратовской области через Ставропольский край и Кубань. Ему было вынесено административное предупреждение за нарушение пограничного режима.