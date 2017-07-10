Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Тегеран, скончался после посадки
10 июля 2017, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 10 июля, стало известно о смерти пассажира самолета авиакомпании Mahan air после вынужденной посадки в иранском городе Решт.
Воздушное судно направлялось из Москвы в Тегеран, однако во время полета одному из пассажиров стало плохо. Как сообщает сегодня агентство Tasnim, самолет приземлился в аэропорту Сардар Джангаль, где человека уже встречали медики.
Уточняется, что усилия бортпроводников и врачей оказались тщетны - пассажир скончался почти сразу после посадки. В настоящий момент информации о причине смерти человека нет. Не уточняется также и его гражданство.