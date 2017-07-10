На Дальнем Востоке обнаружили пропавший вертолёт силовиков

Пропавший вертолёт Ми-8 обнаружили в одном из районов Чукотки, где он совершил экстренную посадку. Члены экипажа и пассажиры живы, сообщает "Интерфакс".

"Информации о самочувствии находившихся на борту пока нет, к месту движутся спасатели. Однако по информации от экипажа, угрозы жизни никому из находившихся на борту нет", - отметил источник.

Известно, что Ми-8 вылетел из чукотского Анадыря на мыс Лаврентьева, но в назначенное время в пункт назначения не прибыл. По данным источника "Интерфакса", воздушное судно принадлежит одной из силовых структур.