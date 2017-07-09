СКР начал доследственную проверку по факту смерти блогера Антона Носика

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту смерти известного блогера и интернет-журналиста Антона Носика.

Доследственную проверку по факту скоропостижной смерти 51-летнего мужчины проводит подмосковное управление Следственного комитета, — сообщает РИА "Новости". По данным источника "Интерфакса", "ничего указывающего на насильственный характер смерти, пока не обнаружено".

Антон Носик умер в ночь на воскресенье на даче у своих друзей в Подмосковье. Жена блогера подтвердила, что у него произошел сердечный приступ. Блогер умер от остановки сердца.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Антона Носика: Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком".