Родные Ильи Глазунова назвали причину его смерти

Дочь известного художника, ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова Вера Глазунова сообщила причину смерти отца. Илья Глазунов скончался в ночь на воскреснье в возрасте 87 лет.

По словам его дочери, причина смерти - остановка сердца, сердечная недостаточность. Дочь живописца рассказала, что ее отец хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, - передает РИА Новости. Отпевание и Ильи Глазунова пройдет во вторник, 11 июля, в храме Христа Спасителя, - передает ТАСС.

Соболезнования родным и близким Ильи Глазунова выразили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Президент России всегда считал Илью Глазунова выдающимся художником современности. Их связывали давние дружеские отношения.

"Аргументы недели" писали, что стало известно, где будет похоронен Илья Глазунов