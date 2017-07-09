Стало известно, где будет похоронен Илья Глазунов

Днем в воскресенье, 9 июля, стало известно, где будет похоронен художник Илья Глазунов.

Дочь живописца Вера Глазунова заявила, что ее отец хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Она отметила, что официального разрешения на проведение церемонии именно там пока нет. Как сообщает РИА "Новости", родственники Глазунова полагают, что власти Москвы вряд ли откажут родным художника.

Напомним, минувшей ночью известный живописец ушел из жизни. Ему было 87 лет.