Пилоты «Формулы-1» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен на этот раз что-то не поделили не на гоночной трассе, а на хоккейной площадке, выступая за разные команды. Пилоты повели себя как настоящие хоккеисты…

Применить силовую борьбу в хоккее – дело обычное, именно поэтому этот прием порой перерастает в драку, сообщает «Лента.ру».

У пилотов «Формулы-1» Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена получилась не силовая борьба, а откровенная драка. Инцидент случился на хоккейном матче арены Red Bull Akademie. Пилоты одной команды оказались в хоккее по разную сторону от ворот и матч выиграла та команда, за которую играл Рикардо.

Драка прошла накануне Гран-при Австрии. В Red Bull Racing считают, что пилоты таким образом борются с отрицательными эмоциями накануне ответственных соревнований.