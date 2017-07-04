С начала недели в столичной подземке зафиксированы два несчастных случая

В 13:50 на фиолетовой ветке столичного метро произошел несчастный случай – пассажир упал на рельсы. В связи с инцидентом интервалы в движении поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии были увеличены.



Второй несчастный случай произошел накануне: на строительной площадке станции метро «Петровский парк» на севере столицы рабочий провалился в шахту. К счастью, пострадавший отделался переломом ноги. Строитель был госпитализирован в Боткинскую больницу.