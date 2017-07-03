В Болгарии в аэропорту Бургаса застряли дети - спортсмены из России

В Болгарии в аэропорту Бургаса застряли дети - юные спортсмены из России. Рейс задерживается почти на сутки. Самолет авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь в понедельник, 3 июля в 5:50. (время совпадает с московским).

Но появилась информация о переносе рейса. Вылет был объявлен на 17.20. Детей привезли в аэропорт, но рейс еще отложили. Планируется, что самолет вылетит после полуночи.

Дети в Болгарии тренировались в спортивном лагере. В настоящее время спортсмены ожидают вылета в аэропорту Бургаса. О задержке рейса Bulgaria Air сообщили родители, ждущие детей в Москве, - передает Газета.ру.

В аэропортах Москвы за минувшие сутки были задержаны десятки рейсов из-за непогоды. В столичном регионе лили дожди, гремели грозы.