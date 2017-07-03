В Германии в ДТП с автобусом в Баварии погибли 18 человек

В Германии в понедельник утром на трассе А9, соединяющей Берлин с Мюнхеном, в районе населенного пункта Мюнхберг туристический автобус врезался в грузовик. Автобус загорелся и в результате погибли 18 человек.

По предварительным данным, в автобусе находились 46 туристов из Саксонии и два водителя. Автобус полностью сгорел. Тридцать туристов пострадали.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что информация о находившихся в автобусе россиянах не поступала, - передает РБК. По его словам, "совершенно точно, что организованных туристов из России в этом автобусе не было".

Накануне в Татарстане пассажирский автобус врезался в грузовик и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе четверо детей.