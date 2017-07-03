СКР уточнил информацию о погибших в ДТП в Татарстане

Помощник руководителя республиканского управления СК РФ Эльвира Газизова уточнила информацию о погибших при столкновении автобуса и грузовика в Татарстане. По уточненным данным, погибли четыре ребенка.

Как установило следствие, ночью 2 июля на 51 км автодороги «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск» Заинского района, в 9 км от города Заинска, пассажирский автобус «Неоплан» под управлением 56-летнего водителя, следующий рейсом Самара - Ижевск, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «КамАЗ» под управлением 34-летнего водителя, буксирующего на жесткой сцепке грузовой автомобиль «МАН». В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. Первоначаль сообщалось о 14 погибших, в том числе годовалом малыше и 14-летнем ребенке.

В Следкоме уточнили, что погибли четыре ребенка: девочка 2004 года рождения и два брата, 2016 и 2001 годов рождения, девочка 2002 года рождения, - передает РИА Новости. Погибшие братья ехали с матерью, которая также погибла.

Следователи установили все обстоятельства жуткой аварии в Татарстане.