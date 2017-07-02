Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

В Новосибирске сегодня утром произошел железнодорожный инцидент – с рельсов сошел локомотив пассажирского поезда.

Подробности случившегося рассказали в Следственном комитете. Согласно информации, которой на настоящий момент располагают сотрудники ведомства, причиной происшествия стал прорыв ливневой канализации. В момент схода с рельсов в вагонах находились более 400 человек, в результате происшествия пострадавших среди них нет. В связи с произошедшим инцидентом в расписание движения поездов были внесены изменения.

Ранее «Аргументы недели» писали, что на Курском вокзале в Москве в результате столкновения с другим составом сошла с рельсов электричка.