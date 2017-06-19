На Курском вокзале в Москве сошел с рельсов вагон электрички

На Курском вокзале в Москве днем 19 июня сошел с рельсов вагон пригородного электропоезда. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы и полиция. Информация о пострадавших уточняется.

Про инцидент с сошедшим с рельсов вагоном электрички 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции Москвы. Известно, что вагон электропоезда сошел с рельсов в районе Курского вокзала. Все пассажиры были эвакуированы из аварийного вагона. На место ЧП выехали наряды экстренных служб и полиция, выясняются причины произошедшего, уточняется информация о пострадавших.

Есть сведения, что электричка столкнулась с другим составом.