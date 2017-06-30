Во время грозы в Подмосковье погиб человек

В Московской области во время грозы погиб человек.

Сообщение о произошедшем инциденте некоторое время назад поступило в Министерство здравоохранения. Обстоятельства происшествия уточняются специалистами ведомства.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» сообщили, что, по данным СМИ, в Москве в результате удара стихии пострадали 6 человек. Известно, что трое из них получили травмы после падения сваленных ураганом деревьев.

Кроме того, упавшее дерево стало причиной транспортных проблем. Из-за него было приостановлено движение по московскому центральному кольцу. Инцидент произошел у станции «Белокаменная».