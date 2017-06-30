Ранее «Аргументы недели» сообщали о первом пострадавшем от столичного шторма. Но стихия и не думает успокаиваться. К данному часу в Москве от урагана пострадало шесть человек. Их состояние не известно.

О пострадавших от урагана в Москве пишет 30 июня газета «Известия». Есть информация, что от стихии пострадало шесть человек. Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии после того как на его авто упал столб, - «Аргументы недели» сообщали про это.

Еще два человека пострадали от упавших на них деревьев. Еще три человека травмированы, но о причинах травм и их характере информации нет.

МЧС по Московской области предупреждало жителей региона и столицы о надвигающейся стихии. Непогода продержится в Москве до 3 июля., как обещают синоптики.