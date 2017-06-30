На востоке Москвы в ходе урагана на человека упало дерево

Стало известно о первом пострадавшем в результате сегодняшнего удара природной стихии в Москве.

Telegram-канал Mash некоторое время назад распространил информацию о том, что на улице Мироновской, расположенной на востоке столицы, на человека упало дерево. Сообщается, что горожанину удалось выжить. Других подробностей инцидента пока нет.

В настоящее время в Москве идет мощный ливень, который метеорологи назвали «ветхозаветным потопом». Предполагается, что дождь будет лить до позднего вечера, за несколько часов выпадет полумесячная норма осадков. Ранее в пятницу пользователи социальных сетей опубликовали первые кадры происходящего.