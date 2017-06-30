Движение поездов на МЦК приостановлено: дерево упало на провода

По московскому центральному кольцу поезда не ходят. Движение приостановлено из-за ЧП на путях. На контактные сети из-за штормового ветра упало дерево. Инцидент произошел у станции у станции «Белокаменная».

Об упавшем дереве на провода контактной сети МЦК пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЦК. Из-за ЧП перекрыто движение скоростных поездов на Московском центральном кольце (МКЦ) по часовой стрелке.

Железнодорожники организовали движение «Ласточек» по часовой стрелке по временной схеме. Например, на участке Ростокино - Лефортово электропоезда следуют по третьему главному пути. При этом посадка пассажиров и их высадка на станциях Ростокино, Белокаменная, Локомотив, Измайлово, Соколиная Гора и Шоссе Энтузиастов не производится.