Известный хоккейный тренер Михаил Старовойтов найден мертвым

Известный тренер по хоккею с мячом Михаил Старовойтов найден мертвым на стоянке московского аэропорта Внуково. Ему было 43 года. Тело тренера без следов насильственной смерти было обнаружено 27 июня. По факту гибели Старовойтова проводится проверка.

Тренер работал сразу в двух видах спорта: в бенди и в хоккее, специализировался на женских командах. В основном Михаил Старовойтов работал в командах по шайбе, но был и огромный интерес к искромётному русскому хоккею.

"Для участия в первенствах России по хоккею с мячом, при самом его непосредственном участии, были по крупицам собраны и подготовлены команды «Славяночка» (2013 и 2014 года), «Смилодон» (2015 и 2016), «Балашиха» (2017)", - сообщается на сайте ФХМР. Многие его воспитанницы в составах юношеских и молодёжных сборных России отстаивали честь страны на мировых форумах как по хоккею с мячом, так и шайбе. Среди них есть медалистки обоих чемпионатов мира.

Несколько лет назад у Михаила умерла супруга. Он всего себя посвятил воспитанию, в том числе и спортивному, дочерей. Светлана и Алёна играют в хоккей, младшая Алёна была признана лучшим нападающим и бомбардиром чемпионата мира по хоккею с мячом среди девушек, состоявшемся в 2015 году в Америке. В настоящее время она является игроком взрослой женской сборной России по хоккею с шайбой.