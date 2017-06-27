В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

Трагедия на железнодорожных путях в Московской области произошла накануне вечером. Около 18.00 электропоезд сбил женщину, которая переходила пути неположенном месте. Дама скончалась на месте.

По факту несчастного случая проводится доследственная проверка, сообщает «Росбалт».

Известно, что электропоезд «Раменское-Москва» сбил женщину у платформы Ильинская Рязанского направления Московской железной дороги. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Ее имя и возраст не сообщается. Что стало причиной несчастного случая, выяснит следствие. В ходе доследственной проверки будут установлены все факты происшествия и определены виновные.