Следком проверит следователя и эксперта, признавших пьяным 6-летнего мальчика

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициирован вопрос о передаче в свое производство уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик, а эксперты заявили, что в крови погибшего малыша обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

31-летняя женщина на своем автомобиле въехала в двор жилого дома, сбила мальчика и протащила 10 метров. Ребенок погиб 23 апреля. Расследование уголовного дела по факту ДТП началось лишь спустя месяц. В ходе расследования эксперты установили, что в крови несовершеннолетнего обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Это факт особенно заинтересовал СКР.

Подмосковные следователи в случае передачи уголовного дела из органов полиции проверят все факты, попавшие в СМИ, проведет комплекс повторных экспертиз и иные следственные действия с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Родители погибшего мальчика требуют провести повторную экспертизу. Появилась информация о том, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. Часть доказательств при этом была уничтожена.

Сенатор Елена Мизулина считает, что ситуация с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком - беспредел.