Под Москвой автоледи сбила 6-летнего ребенка и доказала, что он был пьян

Инцидент с ребенком, которого сбила дама на иномарке, произошел в городе Железнодорожный Московской области. Автоледи 31 года наехала на малыша шести лет и предоставила справку, что ребенок был пьян.

Если верить справке, то в крови малыша на момент ДТП было 2,7 промилле, то есть мальчик шести лет выпил бутылку водки, сообщает «Лайф».

На основании предоставленной справки следствие сделало вывод, что малыш сам упал под машину и женщина-водитель не виновата. Иномарка протащила малыша по дороге десять метров, когда он прогуливался с дедушкой. От полученных травм малыш скончался на месте.

Свидетели ДТП рассказали следователям, что дама при управлении авто разговаривала по телефону на скорости 50 км/час. Узнав о предоставленной суду справке о якобы алкогольном опьянении, семья погибшего ребенка потребовала назначить экспертизу повторно. Родные погибшего мальчика признаются, что на ход следствия оказывалось различное давление: «таинственно» пропали записи с камер наружного наблюдения, уничтожались улики, а в отношении свидетелей были угрозы.