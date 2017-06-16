Сенатор Елена Мизулина намерена держать под контролем ситуацию с обвинением погибшего в ДТП в Подмосковье несовершеннолетнего ребенка в пьянстве. Она не верит, что шестилетний мальчик был пьян.

В Подмосковье в конце апреля в городе Железнодорожном 31-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, на высокой скорости во дворе дома наехала на ребенка, протащила его около 10 м. Малыш погиб. Сразу после ДТП женщина заявила, что ребенок был пьян. На днях было обнародовано экспертное заключение, будто бы у этого мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, что соответствует 0,5 л водки.

"Я буду следить за развитием событий. Все, что происходит сейчас на наших глазах, - полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?" - возмущена Мизулина. По ее словам, если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела.

В управлении МВД по Московской области сообщили, что теперь тело мальчика придется эксгумировать для новой экспертизы.

Свидетели ДТП рассказали следователям, что дама при управлении авто разговаривала по телефону.