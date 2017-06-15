В квартире Петербурга мужчины устроили стрельбу

Сотрудники СОБРа Росгвардии по Санкт-Петербургу задержали троих нетрезвых мужчин, устроивших стрельбу из травматического пистолета в квартире жилого дома в Приморском районе.

У одного из задержанных был изъят травматический пистолет. Со слов мужчины, он решил опробовать травмат сразу после покупки, сделав несколько выстрелов в квартире. Пострадавших, к счастью, нет. Полиция выясняет «родословную» оружия.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника марки Mercedes несколько раз выстрелил в пешехода на востоке Москвы во время конфликта на пешеходном переходе. Полиция разыскивает водителя иномарки.