В Москве водитель выстрелил в пешехода

Водитель внедорожника марки Mercedes несколько раз выстрелил в пешехода на востоке Москвы во время конфликта на пешеходном переходе. Полиция разыскивает водителя иномарки.

Инцидент произошел на пересечении Малого Купавенского проезда и Челябинской улицы. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавший звонил в отделение полиции из своей квартиры. Позже выяснилось, что госпитализация ему не потребовалась.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности произошедшего выясняются.