В Петербурге на акции оппозиции задержано порядка 300 человек
12 июня 2017, 15:15 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Несогласованный митинг активистов Антикоррупционного фонда в Санкт-Петербурге проходит на Марсовом поле и к настоящему времени правоохранители за различные нарушения задержали порядка трех сотен человек.
О массовых задержаниях в Санкт-Петербурге сообщает портал «Фонтанка.ру».
Издание отмечает, что задержанными полиция наполняет уже шестой автобус, а каждая из пассажирских машин вмещает не менее полусотни человек. На автобусах людей обещали доставить в Удельный парк, где антикоррупционерам разрешили проводить митинг, но отвезут их всех в полицейские участки.
Сообщается и о задержании корреспондента газеты "Коммерсант" Давида Френкеля, который был аккредитован на мероприятие.