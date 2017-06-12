В Петербурге на акции оппозиции задержано порядка 300 человек

Несогласованный митинг активистов Антикоррупционного фонда в Санкт-Петербурге проходит на Марсовом поле и к настоящему времени правоохранители за различные нарушения задержали порядка трех сотен человек.

О массовых задержаниях в Санкт-Петербурге сообщает портал «Фонтанка.ру».

Издание отмечает, что задержанными полиция наполняет уже шестой автобус, а каждая из пассажирских машин вмещает не менее полусотни человек. На автобусах людей обещали доставить в Удельный парк, где антикоррупционерам разрешили проводить митинг, но отвезут их всех в полицейские участки.

Сообщается и о задержании корреспондента газеты "Коммерсант" Давида Френкеля, который был аккредитован на мероприятие.