Пассажирский автобус попал в аварию в Томской области

Утром в понедельник, 12 июня, пассажирский автобус попал в аварию на трассе регионального значения Томск - Колпашево в Томской области, погиб ребенок. 15 пострадавших пассажиров были госпитализированы.

По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся, передает "Интерфакс".

Подробности аварии выясняются.

"Телефон доверия" Главного управления МЧС России по Томской области – 8 (3822) 69-99-99.

"Аргументы недели"писали, что накануне в Забайкалье попал в ДТП автобус с паломниками. Погибли 12 человек, состояние 34 пострадавших оценивается как крайне тяжелое.